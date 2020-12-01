新冠肺炎：美國流失2200萬個職位　恐到2024年始恢復

新冠肺炎疫情重創經濟，外媒報道，評級機構穆迪估計，美國於疫情期間流失的2,200萬個就業機會，要到2024年初才會全面恢復。

穆迪經濟學家MarkZandi表示，疫情下美國受害最深的是零售、觀光、飯店業，而疫情間受益的贏家則是科技、批發、專業服務等企業。小企業的表現比大型企業更差，因為大公司有本錢在技術研發，或組織變革方面大量投資。當中以零售業最慘烈，成千上萬的家庭式商店倒閉，很多中等規模的零售商申請破產。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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