新冠肺炎：美國流失2200萬個職位 恐到2024年始恢復
2020年12月01日 19:59
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
新冠肺炎疫情重創經濟，外媒報道，評級機構穆迪估計，美國於疫情期間流失的2,200萬個就業機會，要到2024年初才會全面恢復。
穆迪經濟學家MarkZandi表示，疫情下美國受害最深的是零售、觀光、飯店業，而疫情間受益的贏家則是科技、批發、專業服務等企業。小企業的表現比大型企業更差，因為大公司有本錢在技術研發，或組織變革方面大量投資。當中以零售業最慘烈，成千上萬的家庭式商店倒閉，很多中等規模的零售商申請破產。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020