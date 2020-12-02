SMART MONEY：實際年利率助比較借貸成本

免利息、免手續費的分期貸款計劃，向來是借貸機構標榜的筍Plan。然而，你的貸款是否真的夠平？真的免手續費？其實，只要閣下留意實際年利率，就可以知道「實情」。坊間不時提及的每月平息，跟實際年利率的關係如何？以下不妨學習一些借貸「方程式」。

我們平日所聽到的平息(Flat Rate)，是根據借貸金額計算利息，當中並不包括利息以外的收費，而且計算方法不一，有些以月計算，有些則以年計算，要注意利息支出不會隨已還本金而減少，利息總額期內不變。

從字面上看「每月平息」的計息方法，容易令人誤解以為只要將每個月的平息，乘以12個月便可以折算成年利率，但實際上並不是如此。當比較貸款成本時，要用更能夠反映實際借貸成本的「實際年利率」(Annual Percentage Rate，簡稱APR)作比較基準。

「實際年利率」是根據香港的銀行營運守則指引計算出來的，是以年計算的利率，計算方法是將已知的實際現金流(Cashflow)套入淨現值公式(Net Present Value Formula)計算出內部回報率。簡單來說，若實際年利率愈低，代表息口愈低，即所借入的貸款愈划算。

至於實際年利率計算方面，其計算方式十分複雜，但大致公式是「每月平息×12個月×1.9 (不變系數)」。

以平息2厘舉例，實際年利率「2× 12個月×1.9＝45.6厘」。借貸人須要留意的是，法例規定年利率不能夠超過60厘，否則放債人將被檢控，即人稱的高利貸。

另外，一般人可能會有錯覺，以為「每月平息」已固定，故不論還款期多長，都是以這個息率來計借貸利息，所以借款期愈長，便愈抵借，但其實這個想法是大錯特錯的。

若將「每月平息」化為「實際年利率」來比較各還款期的息率變化，便會發現還款期愈長，「實際年利率」愈高。

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