經濟有隱憂！內地債務佔GDP升至335%

外地媒體報道，受疫情影響，今年以來中國內地家庭和地方政府債務大增，據國際金融協會(IIF)最新數據顯示，今年第三季中國債務佔國內生產總值(GDP)比重已達335%，遠高於2019年底的302%。

俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)指出，今年上半年中國家庭債務暴增約3,800億美元，幾乎是排名第2的美國增加的4倍，家庭總債務佔GDP比增加3.9個百分點至59.1%，高於德國、日本等一些已開發經濟體，加劇了中國經濟的一大弱點。

中國政府為了因應疫情後的經濟發展，擴大基礎建設支出，也間接拉抬了房地產投資熱潮，許多家庭因為買樓導致債務激增。過去17年中，中國有16年的房地產投資增幅都超過GDP增福，今年也很可能如此。

另外，根據中國財政部政府債務研究和評估中心副主任薛虓乾指出，到今年底，中國地方政府債務餘額將達26萬億元人民幣，債務率接近警戒區間下限，如果發債速度不變，明年可能要進入警戒區間。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020