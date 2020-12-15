新冠肺炎：富臨集團新註冊食肆商標兼大搞網購

富臨位於美孚的酒樓，酒樓接待層一半樓面現已改營咖啡店，一樓部分樓面分拆給超市等經營；另有一家富臨旗下的日式火鍋店、一家外賣店。

消息指，今年富臨相關的公司登記多個食肆及娛樂服務商標，包括吉田、PHI咖啡店、三多多工房等，以及CHICKEN No 852、餃子製造所、富城薈、金滿聯誼會。

富臨集團截至2020年9月30日止6個月收益5.65億港元，按年減少47.8%；公司擁有人應佔虧損9,590.7萬元，按年擴大50.41%；每股虧損7.38仙；不宣派任何中期股息。期內顧客人數約為580萬人，按年減少約45.5%。看來，面對業績大幅倒退，公司正努力革新業務，迎合市場需要。

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