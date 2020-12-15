全球經貿戰：UNIQLO將關閉首爾旗艦店

日韓貿易糾紛下，南韓民眾去年開始抵制日貨，雖然風潮已經減退，但服飾品牌UNIQLO(優衣庫)近日宣布，位處首爾樓高4層的全球旗艦店將於明年1月底關閉。

報道又提到，服飾、啤酒、汽車等是南韓抵制的重點對象，例如日產(Nissan)從去年10月後便未在南韓賣出1輛車，因此在今年5月底宣布退出南韓市場。

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