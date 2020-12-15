全球經貿戰：UNIQLO將關閉首爾旗艦店
2020年12月15日 10:49
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（Getty Images圖片）
日韓貿易糾紛下，南韓民眾去年開始抵制日貨，雖然風潮已經減退，但服飾品牌UNIQLO(優衣庫)近日宣布，位處首爾樓高4層的全球旗艦店將於明年1月底關閉。
外媒報道，UNIQLO關閉首爾旗艦店，反映了南韓部分民眾抵制日貨的心態，目前尚未完全消退。此外，疫情導致觀光客大減，多家明洞商店正因而關門。UNIQLO母公司迅銷(06288)業績亦顯示，南韓業務今年3至8月間虧損額高達883億韓圜(約6.28億港元)。
報道又提到，服飾、啤酒、汽車等是南韓抵制的重點對象，例如日產(Nissan)從去年10月後便未在南韓賣出1輛車，因此在今年5月底宣布退出南韓市場。
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