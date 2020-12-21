冬至日滙豐Diana提醒大家要珍食

今天(21日)是冬至，大家都希望與家人開開心心吃晚飯。滙豐香港行政總裁施穎茵(Diana)就提醒大家珍惜食物，因為粒粒皆辛苦。點解Diana有感而發，皆因曾經到荔枝窩感受種米的辛勞。

荔枝窩位於新界東北，有400年歷史，昔日盛產荔枝而得名，話說喺2013年，滙豐、香港大學公民社會與治理研究中心及荔枝窩村推出「滙豐永續鄉郊計劃」(前稱「永續荔枝窩計劃」)，希望推動香港郊區及鄉村的可持續發展。

「滙豐永續鄉郊計劃」最近獲得聯合國教科文組織(UNESCO)嘉許，頒發「亞太區文化遺產保護獎—可持續發展特別貢獻獎」，香港獲獎，反映創新思維引領文化遺產保育的新方向，並令這個相當偏遠的客家小村落重現生氣。

荔枝窩位置偏遠，連自動櫃員機也沒有，為何滙豐對這個古老村落產生興趣？原來滙豐相信有助企業、社區、員工及客戶建立特殊的聯繫，加強大眾對可持續發展的關注，而十多年前，投資者對環境、社會及管治(ESG)幾乎漠不關心，至今已大為改觀，甚至成為投資者作出投資決定前，必然的考慮因素之一。

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