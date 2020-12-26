【回顧與展望】4大核心購物區吉舖創新高

新冠肺炎疫情重創全球經濟，零售業更成為重災區。2020年香港4大核心購物區街道滿布吉舖，隨着國際品牌店紛紛撤出，10月份更達到高峰，為歷來最慘淡。當中以尖沙咀加連威老道最重災，有多達35間吉舖，其次是旺角西洋菜南街有超過20個交吉舖。近月業主陸續面對現實，願以長約租金的兩成，將單位短租，令本地時裝品牌及口罩店罕有落戶一線街道。

多年前本港零售業興旺，國際時裝品牌旗艦店紛紛進駐本港主要購物區，但受肺炎疫情影響，令訪港旅客大跌，重創零售市場，4大核心購物區更出現大型品牌店撤出的情況，世邦魏理仕指出，多家國際時裝零售商縮減本港店舖規模，單在今年第三季就至少有11間該類商舖退租。

其中早於2017年9月起，以月租700萬元租用銅鑼灣京華中心多層的美國內衣品牌Victoria's Secret，租用6層樓面逾5萬方呎，租約期長達10年，但在今年6月底起關閉，改為網上經營，宣布遣散所有員工。

區內的羅素街，曾是全球街舖呎租最貴街道，於10月底時吉舖數量曾升至6間，創歷來最多，更有電腦配件店以10萬元短租街舖，為原有長約租金的14%。

空置率高逾20%的中環區方面，向來最多大型品牌店的皇后大道中，其中Topshop在該街道的旗艦店，亦於7月中宣布結業。而該街道現仍有約10間吉舖。

而全港最多吉舖的街道加連威老道，街內一個樓面約2.5萬方呎的複式舖，由時裝店Gap以每月約120萬元承租，亦於今年7月撤出。

至於商舖空置逾12%的旺角西洋菜南街，其中瑞典時裝品牌H&M退租家樂坊3層舖，月租達900萬元。不過，本月街內已有多達14間短約舖，吉舖大減至約13個，市況暫獲得紓緩。

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