分一杯羹：傳印度擬對比特幣交易徵18%商品和服務稅
2020年12月29日 10:31
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
虛擬貨幣比特幣近日屢創新度，再度成為投資者的焦點。據外媒報道，印度政府正在考慮一項提案，對比特幣交易徵收18%的商品和服務稅(GST)，預計每年徵稅約40億盧比(約4.2億港元)。
報道指，財政部下屬中央經濟情報局(CEIB)已將該提案提交給間接稅與海關中央委員會(CBIC)。據財政部消息來源稱，CEIB建議將比特幣歸類為無形資產類別。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020