分一杯羹：傳印度擬對比特幣交易徵18%商品和服務稅

虛擬貨幣比特幣近日屢創新度，再度成為投資者的焦點。據外媒報道，印度政府正在考慮一項提案，對比特幣交易徵收18%的商品和服務稅(GST)，預計每年徵稅約40億盧比(約4.2億港元)。

報道指，財政部下屬中央經濟情報局(CEIB)已將該提案提交給間接稅與海關中央委員會(CBIC)。據財政部消息來源稱，CEIB建議將比特幣歸類為無形資產類別。

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