2021投資展望：白銀表現或優於黃金

內媒引述Metals Focus分析師Philip Newman表示，2021年或將看到黃金和鈀金的價格再創新高，但白銀的升幅將是最大的。

分析指出，白銀既是一種避險資產，也是一種用於生產太陽能電池板等產品的工業金屬。去年白銀從1月每安士18美元，攀升至8月的每安士近30美元，隨後又回落至每安士25美元左右。

此外，白銀的雙重角色和更大的波動性，意味隨着經濟增長提速，以及美國候任總統拜登將推動清潔能源的使用，白銀的表現可能會優於黃金。

白銀現貨今(1日)最新報每安士26.525美元，跌0.002美元或0.01%。

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