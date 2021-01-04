【專家點評】陳政深：港股今月有望追落後

港股在2020年落後其他主要市場，全年埋單跌958點，跌幅3.4%，主要市場中，只比受累英鎊走弱的英國股市為佳。然而，隨着疫苗應市、市場對經濟前景的憧憬增加，在目前環球投資市場氣氛好轉的情況下，1月份可望追落後。技術上，恒指早前的圓頂已見破壞，意味恒指重見一浪高於一浪的走勢，可望進一步逼近28,000點的水平。

雷蛇早前亦表明，有望在馬來西亞及菲律賓開展數碼銀行申請程序，以至於其他支持銀行業創新的地區，如歐洲、中東或拉美等，亦將開拓金融科技業務。近日雷蛇旗下Razer Fintech亦宣布與新加坡「先買後付」初創Rely合作，在雷蛇商戶服務(RMS)系統下為商戶於東南亞提供先買後付服務。

雷蛇本身主業為鍵盤及滑鼠等電競器材，其在11月之感恩節銷售理想，預料聖誕新年的購物旺季，亦都可錄得不俗銷售數據。目前雷蛇手上有逾5億美元現金，並且沒有債務，近日亦頻頻回購，這方面對股價有一定支持。投資者中線可先上望2.8元位置，一旦其金融科技範疇有業務突破，憧憬之下，可望成為其股價催化劑，升上4元以上難度不大。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)

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