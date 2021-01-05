亞洲股市：日擬全面禁止外國人入境　日股偏軟

亞洲主要股市早段個別發展，日本考慮全面禁止外國人入境，日股偏軟，日經225指數最新跌30點或0.1%，報27,228點。

日本首相菅義偉昨(4日)稱，因新冠肺炎病毒感染規模不斷擴大，將在首都圈發布緊急狀態宣言，並全面限制外國人入境。據日媒今(5日)報道，日本政府考慮暫時全面禁止外國人入境；於上月底當地暫停批准外國人入境，但仍有11個國家和地區的商務旅客、留學生等可在一定條件下繼續入境。

韓股靠穩，南韓首爾綜合指數現報2,946點，升2點或0.08%。

澳洲悉尼普通股指數則跌20點或0.2%，報6,933點。

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