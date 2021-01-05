摩通：比特幣長遠具有進一步升值潛力

摩根大通表示，由於比特幣與黃金競爭投資流量，從長期來看，比特幣可能具有進一步增長的潛力。現時比特幣的市值約5,750億美元，倘若要與私人部門通過ETF基金或金條和金幣對黃金的總投資相匹配，理論上其市值需增長4.6倍，即每個比特幣價格達到14.6萬美元，惟此前景取決於比特幣與黃金的波動性是否趨同，而這是一個多年的過程。

該行策略師指，黃金作為「替代」貨幣被擠出市場，意味比特幣在長期內將大幅上漲。不過，比特幣和黃金之間的波動趨同短期不會發生，意味超過14.6萬美元的比特幣目標價應該被視為一個長期目標。

就目前而言，摩根大通認為，虛擬貨幣的最大助力為投機性好倉的積累，以及僅持有小量比特幣的投資錢包增加等指標，顯示出潛在泡沫風險。

該策略師指，新年伊始，比特幣的估值和倉位背景變得更具挑戰性。儘管不能排除當前比特幣的投機狂潮將進一步蔓延，將比特幣價格推向共識區域的5萬至10萬美元，惟認為這樣的價格水平將難以為繼。

據CryptoCompare數據顯示，截至下午約3時，比特幣報30,964美元，最高曾見33,159美元。

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