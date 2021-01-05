去年8成內地大城市住宅租金下滑　杭州表現最差

內房研究機構貝殼研究院最新發布的報告指出，2020年內地40個重點城市中，有32個的租金出現不同程度下滑，僅上海、廈門、福州租金仍持續上漲。其中上海平均月租按年上漲4.5%，漲幅居首；廈門漲2.8%緊隨其後。

貝殼研究院指出，40個重點城市租賃需求受疫情的衝擊影響不同，而呈現出不同程度的變化。整體來看，隨着租賃市場供需格局不斷改善，未來租客在盤源上將有更多的選擇，逐市場步向租客傾斜。

根據該調查，40個重點城市中，去年僅上海、廈門和福州市月租較年小幅上漲，深圳、西安、蘭州、石家莊及蕪湖租金基本持平，其餘32個城市租金均呈現不同程度下降。其中跌幅最大的是杭州，降幅為1.8%。

調查還顯示，去年40個重點城市盤源成交周期為48.9天，按年延長了11.7天。客源成交周期為9.5天，延長4.4天。究其原因，一方面疫情導致租賃需求減弱，租客有更多的盤源選擇；另一方面租客在房屋的品質以及房屋的區位、配套等方面考慮更為慎重，租客決策周期更長。

40個重點城市中，8成去年租金收益率下降。根據研究數據，自2018年11月以來，40大城的租金收益率整體就呈現下滑趨勢。2020年40個重點城市平均租金收益率為1.9%，下降0.1個百分點。除福州、貴陽、濟南、廊坊、青島、石家莊、天津和長沙等8個城市租金收益率上升外，其餘32個城市租金收益率均呈現不同程度下滑。

租金收益率最高的10個城市，租金收益率均超2%，其中哈爾濱居榜首。從區域分布來看，東北地區城市數量最多，包括哈爾濱、長春、大連和瀋陽。

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