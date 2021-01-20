中國名車經銷商百得利控股遞交上市申請

中國豪華及超豪華汽車經銷商百得利控股向聯交所遞交上市申請，麥格理為獨家保薦人。

據初步招股文件，該公司目前在中國北京、天津、山東、四川、浙江及廣東，為保時捷(Porsche)、奧迪(Audi)、平治(Mercedes-Benz)、賓利(Bentley)、富豪(Volvo)及捷豹路虎(Jaguar-Land Rover)品牌經營12家一條龍式的特許汽車經銷店(4S經銷店，即集合汽車銷售、維修、配件和信息服務)。

截至2020年9月底止首三季，該公司溢利2.17億元人民幣(下同)，按年微升0.29%；收入57.88億元，按年下滑1.92%，而超豪華品牌汽車銷售收入佔比按年跌2.1個百分點，至48.7%；豪華品牌汽車銷售收入佔比為36.9%，按年增加4.5個百分點。

集資所得將用於擴大經銷店網絡；現有4S經銷店的裝修；改良及升級信息技術系統；營運資金及一般公司用途。

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