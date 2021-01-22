新地西九高鐵站商業地建2幢商廈方案遭否決

據城規會文件，該項目發展地積比率5倍，修訂後寫字樓部分佔約4.05倍，涉及樓面逾256.18萬方呎，較已獲批方案減少約1成樓面。商業及零售則以約0.95倍發展，面積逾60.27萬方呎，則較之前增約90%。

對於城市規劃委員會今天就廣深港高速鐵路西九龍站上蓋商業項目的規劃申請的決定，新鴻基地產表示失望。

新地指出，很有誠意為油尖旺區提供一個最合適的發展方案，希望項目能創造更大的公共空間，使該處成為西九龍的全新城市核心，與附近的西九文化區締造協同效應。事實上，該方案建議提供24小時開放的西九花園徑，把附近社區連繫起來，加上8,500平方米的開放空間，較原方案的2,300平方米多出2.7倍。

新地將詳細研究委員會的意見，並積極作出適當跟進及檢討，以建設一個以人為本、具社會禆益的發展項目。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020