虛銀擬核對不力允許「轉錯數」　銀行界：追回款項需時

有虛擬銀行出現核對資料不力而允許「轉錯數」的情況。據本地媒體報道，有苦主表示，上月24日曾誤將3萬元從虛銀Mox Bank轉至眾安銀行一個陌生人戶口，而收款銀行在收款人名稱及帳戶號碼不匹配的情況下，仍可執行收款指示。有實測發現，其他銀行包括滙豐銀行、恒生銀行、螞蟻銀行、富融銀行亦有收款人名稱及賬戶號碼不一致而成功過數的情況。

該苦主承認自己有一定責任，惟同時質疑收款銀行無盡「把關」責任，認為轉帳只單純依賴帳戶號碼並不安全，系統有需要進一步加強。

有銀行業界人士指，若遇上類似情況，涉事銀行一般會多渠道通知收款人，包括打電話、電郵及寄掛號信通知客戶，有一筆款項誤存至其戶口。由於錯不在收款人，亦不能肯定其是否得悉有資金錯誤轉帳，銀行不會凍結其任何款項或戶口，故一般追回款項需時。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指，不同銀行處理方法有異，惟同意銀行有責任改善轉帳時的核實帳戶措施，以減低存戶「轉錯數」的機會。

香港金融管理局資料顯示，2018、2019及2020年分別收到26、48及33宗有關錯誤轉帳的投訴，2018及2019年收到的個案已經全部完成處理，而2020年收到的個案尚餘3宗在處理中。

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