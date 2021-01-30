疫情打擊 美國玩具反斗城門市再結業

美國玩具反斗城(Toys R Us')的門市再度全線結業！集團宣布將關閉位於新澤西州和德州的兩家零售店舖。

美國玩具反斗城2018年清盤後，買入該公司知識產權的Tru Kids，於2019年底在大型商場內開設上述兩家規模較小的店舖，但消費者因避免染疫，減少前往實體店購物，當中以商場的零售商戶最受打擊。

不過，Tru Kids之後仍會營運美國玩具反斗城的網站，並在全球授權公司的品牌。

美國玩具反斗城發言人表示，公司會集中資源另覓人流較多的地點重新開業，並提到玩具的消費需求依然強勁。

據市場研究機構NPD指出，在家避疫帶動美國去年玩具銷售急升16%至251億美元，惟網上銷售佔了很大部分。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020