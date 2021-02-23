納指收挫341點　油價飆近4%

●美匯指數跌至90.01；港匯報7.7535；離岸人民幣(CNH)企6.4637；美元兌日圓報104.99；歐元升至1.2165；英鎊漲至1.4074。金價升至1,811美元。布油報64.92美元，紐油處61.83美元。比特幣跌至5.38萬美元。道指期貨升近百點。

●通脹預期升溫，高盛：料美國將漸進地加息。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報30,092點，跌226點或0.75%。

●即月恒生指數夜期收報30,240點，升163點，低水80點，成交21,606張。

●紐約3月期油收報每桶61.49美元，升2.25美元或3.8%；布蘭特4月期油收報每桶65.24美元，升2.33美元或3.7%。

●紐約4月期金收報每安士1,808.4美元，升1.7%。

●外媒報道，為了對抗新冠肺炎疫情危機的影響，德國政府正在考慮額外發債不超過500億歐元。

●美國財長耶倫高調批評比特幣經常被用於非法融資及效率低下，具極高投機性。

●串流音樂平台Spotify行政總裁Daniel Ek周一(22日)表示，公司將在數日內宣布擴展85個新市場，以觸及超過10億人。

●中國移動1月份5G上客量396.8萬戶，少過4G。