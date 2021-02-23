尹志強：花膠的來歷與價值　買入投資有得諗？

香港人愛吃「鮑參翅肚」，肚者，就是魚肚，即花膠。

花膠自古就與鮑魚、魚翅、海參等八種海產珍貴食材，合稱「海八珍」，有「海中人參」的美譽。根據南北朝《齊民要術》，原來早在漢武帝的御宴中已有魚肚入膳。明李時珍《本草綱目》則記花膠曰：補腎益精，滋養筋脈，能治療腎虛滑精及產後風痙。

花膠蛋白質豐富，成分比例超過八成，脂肪含量卻極低，僅約0.2%；有消除疲勞、滋陰補腎、幫助傷口復原之效，兼能入膳，口感厚滑而爽，廣受華人喜歡。從前，以花膠入藥入膳，主要流行於中國東南沿海地區，如廣東、福建；近年更見普及，風靡了大江南北，以至全球華人。

花膠之備受推崇，主因之一在其骨膠原豐富，且能補氣補血，向來是女士進補美容妙品，近年甚至有外用化妝品加入花膠成分。現代男士愈來愈愛美，也愈來愈鍾情花膠，可算是另類的男女平等。

魚肚也好，花膠也好，原來都是魚鰾。魚鰾是魚的主要器官，控制魚在水中升降浮沉；以其藏在魚的肚腹內，故通稱魚肚。魚鰾之能脹大縮小，幅度極大，是因為富含膠質，所以又稱魚膠。魚肚經清洗、晾曬、脫水、風乾，較厚身、較優質的，就稱為膠。工序做得愈仔細用心，愈是優質，腥味愈減。花膠是雅稱，卻仍有本地漁民堅持，只管以黃姑魚或白花魚魚鰾製成的，方稱花膠，就是白花膠，其餘仍叫魚膠。

魚鰾體積細小，所謂「十斤魚，一両膠」。近代濫捕嚴重，大魚數目急劇減少，體積有點看頭的魚鰾數量也越發稀少。所以，養殖魚取膠的情況越發普及。但野生魚活動充足，魚膠更具彈性，價錢可以比養殖魚魚膠高出逾倍。

花膠有公乸之分，取自雄魚魚鰾的，叫公肚，取自雌魚魚鰾的叫乸肚。普遍而言，公肚較厚，乸肚較平；公肚體積相對小，質感卻更具彈性；乸肚油性比公肚高，受煮易溶，所謂「瀉油」，較宜做菜，不宜煲湯。是以，籠統言之，公肚食療價值比乸肚高，售價也較高。卻也有魚種的公肚乸肚無大分別者，看官宜注意，免得受騙。

花膠價錢差異極大，豐儉由人。有的只售一千幾百元一斤，例如鱈魚膠、新西蘭羽鼬，甚至有潮食店拿平價花膠用作車仔麵菜式，一百幾十已有交易。也有每斤售價達五位數字、甚至六位數字的貴價貨，例如頂級的白花膠、鰵魚膠，特別是珍藏了數十年、甚至上百年的老膠。正因為優質花膠對女性有補血養顏、產後調理之功，傳統的富貴人家如有千金出閣，或會以花膠作嫁妝；尤其講究者，甚至會以成雙的公肚乸肚來送嫁。可見優質花膠的價值媲美黃金。

無怪乎，花膠可視為另類投資項目的選擇。續文會細談這方面。

普縉首席拍賣官 尹志強