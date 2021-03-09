美股個別發展　油價回吐

●美匯指數升上92.31；港匯報7.7686；離岸人民幣(CNH)低見6.5518；美元兌日圓處108.95；歐元企1.185；英鎊報1.3822。金價每安士見1,685美元。布油報68.1美元，紐油處64.97美元。道指期貨升逾百點。

●美國電子遊戲零售商GameStop(GME)早前因獲網上論壇Reddit的用戶追捧，甚至發起「挾淡倉」行動，引發金融市場震盪。GME股價再次暴漲，周一(8日)升逾四成，高見210.87美元。

●高盛預測，今年美國的失業率可能下降到4.1%，即接近疫情前的水平。

●即月恒生指數夜期收報28,672點，升194點，高水131點，成交22,741張，未平倉總數為106,719張。

●港股美國預托證券(ADR)指數收報28,608點，升67點或0.24%。

●紐約期油收跌1.57%或1.04美元，每桶報65.05美元，結束之前連續3個交易日上漲的趨勢；布蘭特期油亦跌1.61%，報68.24美元。

●紐約期金收跌1.2%，每安士報1,678美元，創2020年4月份以來收市新低。

●南韓今年2月食品價格漲幅更達到達到9.7%，為2011年8月以來新高，大蔥和雞蛋的售價按年分別漲227.5%和41.7%。