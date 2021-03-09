美股個別發展 油價回吐
2021年03月09日 07:39
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●美匯指數升上92.31；港匯報7.7686；離岸人民幣(CNH)低見6.5518；美元兌日圓處108.95；歐元企1.185；英鎊報1.3822。金價每安士見1,685美元。布油報68.1美元，紐油處64.97美元。道指期貨升逾百點。
●美股三大指數個別發展，道指早段曾漲651點，高見32,148點，創下盤中歷史新高，惟收市升幅縮至306點，收報31,802點；以科技股為主的納指則愈跌愈深，收市挫2.41%或310點，報12,609點；標指則跌0.54%或20點，報3,821點。https://bit.ly/3ruHilL
●美國電子遊戲零售商GameStop(GME)早前因獲網上論壇Reddit的用戶追捧，甚至發起「挾淡倉」行動，引發金融市場震盪。GME股價再次暴漲，周一(8日)升逾四成，高見210.87美元。
●女股神Cathie Wood︰科技股回調是買入機會。 https://bit.ly/3sZ0vME
●美國億萬富翁、對沖基金Appaloosa Management創始人David Tepper表示，推動利率上升的美國國債拋售潮很可能已經結束，並認為目前很難看淡股市。https://bit.ly/3kXSbtZ
●美國債息上升和全球經濟前景改善，被視為避險貨幣的日圓可能成為最新沽空目標，分析員預期日圓跌勢可能只是剛剛開始，兌每美元短期或跌至110，將是去年3月疫情引發市場動盪，導致美元避險需求急增以來首次。https://bit.ly/3boXzTz
●高盛預測，今年美國的失業率可能下降到4.1%，即接近疫情前的水平。
●傳iPhone有10%產能將由中國轉移至印度，並由鴻海位於泰米爾納德邦(Tamil Nadu)的工廠將負責生產iPhone 12。https://bit.ly/3bsoUnV
●即月恒生指數夜期收報28,672點，升194點，高水131點，成交22,741張，未平倉總數為106,719張。
●港股美國預托證券(ADR)指數收報28,608點，升67點或0.24%。
●紐約期油收跌1.57%或1.04美元，每桶報65.05美元，結束之前連續3個交易日上漲的趨勢；布蘭特期油亦跌1.61%，報68.24美元。
●紐約期金收跌1.2%，每安士報1,678美元，創2020年4月份以來收市新低。
●德國DAX指數漲3.31%，報14,380點，創歷史新高；法國CAC40指數漲2.08%，報5,902點；英國富時100指數漲1.34%，報6,719點。 https://bit.ly/3qwz0IC
●英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)公布倫敦上市的計劃，公司估值高達100億美元(折合約780億港元)。https://bit.ly/3cckJM9
●南韓今年2月食品價格漲幅更達到達到9.7%，為2011年8月以來新高，大蔥和雞蛋的售價按年分別漲227.5%和41.7%。