市勢積弱非進取時！穩陣為先 關注三大收息股…
2021年03月26日 08:00
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港股本周接連失守29,000及28,000點兩大關口，反彈乏力，表現令人失望。由於大位已穿，短期不要急着去估底。
市況唔好，股民策略都要轉變吓，暫別急着再溝或撈底增長股如科技股，有閒錢持盈保泰可轉吼收息股為妙。今日就睇睇三大收息股！
首先講吓中國移動(00941)，截至去年12月底止全年營業額7,680.7億元人民幣(下同)，按年升3%；其中通訊服務收入為6,956.92億元，升3.16%；銷售產品收入及其他為723.78億元，按年升1.19%。期內純利1,078.43億元，按年升1.1%；每股盈利5.27元；派末期息1.76港元，全年派3.29港元。屈指一算，息率達6.4厘，基於人民幣匯率相對穩定，且其電訊收入基礎穩固，未來更有望回內地上市集資，主營內地市場的特質亦淡化了地緣政治風險，故可留意短線調整的吸納機會，短線落到50元樓下可先一注，47元水平再增持一注，中線反彈睇55元，博財息兼收。
其次又睇睇香港中華煤氣(00003)，去年受疫情打擊，公司純利跌13.8%至60.07億元，末期息每股23仙，20股送一紅股。老實講，以去年香港經濟之差，工商用氣量驟減，煤氣的盈利倒退並不意外，惟公司維持派息兼送紅股，唔計紅股穩收2.8厘，都唔差，長期坐貨收息的，呢份業績應該會收貨，亦會願意繼續捧場。
另一隻係筆者早前推介過受惠電力需求增長的中電控股(00002)，坐收4.1厘息，呢期表現都對辦，有貨可以繼續坐，冇貨可考慮中長線分注收集，有心唔怕遲！
東網產經專欄作者 帥哥