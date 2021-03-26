市勢積弱非進取時！穩陣為先　關注三大收息股…

港股本周接連失守29,000及28,000點兩大關口，反彈乏力，表現令人失望。由於大位已穿，短期不要急着去估底。

市況唔好，股民策略都要轉變吓，暫別急着再溝或撈底增長股如科技股，有閒錢持盈保泰可轉吼收息股為妙。今日就睇睇三大收息股！

東網產經專欄作者 帥哥