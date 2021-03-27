經濟學人智庫：中國人均收入50年內難趕上美國

美國總統拜登本周揚言任內不會讓中國成為世界上最強大的國家，凸顯中美爭霸近年愈演愈烈，經濟實力是其中之一。據經濟學人智庫(EIU)估計，儘管以名義美元計算的國內生產總值(GDP)，中國可能於2032年超越美國，成為全球最大經濟體，但以人均計算，美國在未來50年或更長時間，仍將比中國富裕。

中國經濟迅速從疫情中恢復過來，去年增長2.3%，並是唯一錄得增幅的主要經濟體，相反，美國經濟收縮3.5%。EIU全球首席經濟學家Simon Baptist指出，由於疫情影響，中國經濟超越美國的時間由原本估計2034年推前至約2032年。

不過，據國際貨幣基金組織(IMF)最新數據顯示，中國2020年人均GDP料只有10,582.1美元，不及美國63,051.4美元的1/5，意味要追上需花更長一段時間。他指出，中國人口遠多過美國，美國經濟規模最終會被中國超越，惟這除了是一個里程碑外，意義未必真的很大。

即使如此，Baptist相信在國際舞台上，中國將成為美國以外的「另一霸權」，誰最強大則視乎於施展實力的地點。他認為，美國在亞洲可能很難在2030年前維持其最大霸權地位，但兩國將很長一段時間維持實力均等的局面。