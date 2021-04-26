道指期貨偏軟　比特幣重上5萬美元

●美匯指數企90.85；港匯見7.7604；離岸人民幣(CNH)報6.4880；美元兌日圓處107.88；歐元企1.2093；英鎊報1.3871。金價跌至每安士1,775美元。布油跌至65.19美元，紐油見61.94美元。比特幣一度失守4.8萬美元關，最新重上5萬美元關。道指期貨偏軟。

●美國3月新屋銷售按月勁升20.7%至以年率計102.1萬間，多過市場預期的88.6萬間，更是2006年以來最多，部分反映市場供應短缺。

●美國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的59.1點升至60.6點，略高於市場預期的60.5點。指數高於50點顯示製造業擴張。

●港股ADR指數上周五收報29,185點，升106點或0.37%。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,184點，升132點，高水105點，成交11,026張。

●紐約6月期油上周五收報每桶62.14美元，升71美仙或1.15%，全周計累跌約1.6%；布蘭特6月期油收報每桶66.11美元，升71美仙或1.08%，全周計累跌0.99%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,777.8美元，跌0.2%，全周計累跌約0.1%。

●外媒報道，英國和澳洲已經就自由貿易協定的大部分內容達成一致，目前預計雙方將在6月份達成協議。

●外媒引述知情人士透露，中國政府的最高經濟規劃機構發改委正在擬定一份氫能產業發展計劃。

●字節跳動：公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。