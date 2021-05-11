多盤辣招鬆綁即售　太湖花園三年升值12%

樓市氣氛向好，不少業主持貨滿3年辣招期屆滿即獲利沽貨，沙田第一城及大埔太湖花園均錄同類買賣，惟賺幅有限，單位分別只升值約7.7%及12.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城元宮閣低層G室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，向北內園景，以1,160萬元連租約易手，呎價約20,000元。據了解，原業主於2013年1月以820萬元買入單位，持貨8年帳面獲利340萬元，單位升值約41.5%。

●鰂魚涌康怡花園5月暫錄6宗成交，平均實用呎價約17,289元。屋苑K座低層2室，實用面積約628方呎，三房間隔望內園，以1,118萬元獲承接，呎價約17,803元。原業主於1997年以618萬元買入單位，持貨約24年帳賺500萬元，單位升值約80.9%。

●港島區樓價低於400萬元物業仍有選擇，其中柴灣仁樂大廈樓齡雖約48年，但設有涉額較小的細單位，最新成交為B座中層O室，實用面積約290方呎，原業主開價約398萬元，議價後以約388萬元成交，呎價約13,379元。

●西半山蔚庭軒中低層E室，實用面積約290方呎，一房間隔，放盤約4個月，原叫價690萬元，日前減價5萬元或約0.7%，以685萬元沽出，實用呎價約23,621元。上述為項目本月首宗二手買賣，至於原業主於2016年10月以約555萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約130萬元。

●大坑愉富大廈A座高層2室，實用面積約1,570方呎，三房連套房間隔，外望可享煙花海景，以5,780萬元沽出，實用呎價約36,815元。屋苑現時有約6個放盤，叫價由4,000萬至6,600萬元不等。

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九龍區

●九龍灣德福花園J座低層6室，實用面積約539方呎，原則兩房間隔，望內園景，原叫價668萬元，議價後減價28萬元，減幅約4.2%，成交價640萬元，呎價約11,874元。

●長沙灣四小龍屋苑本月暫錄約14宗成交，其中昇悅居佔一半，屋苑3座中層H室兩房戶，實用面積約491方呎，放盤當天即以880萬元沽出，呎價約17,923元。據悉，原業主於2002年4月以179.83萬元買入單位，持貨約19年帳面獲利約700.17萬元。

●長沙灣喜漾錄本月首宗成交，單位為2座中高層A室，兩房間隔，實用面積約525方呎，最初以960萬元放售，放盤3星期後獲外區客洽購，減價30萬元，成交價約930萬元，實用呎價約17,714元。

●荔枝角美孚新邨6期恒柏道4號高層C室，實用面積約507方呎，兩房間隔，日前以746萬元沽，呎價約14,714元。據悉，原業主於2013年2月以約538萬元購入單位，持貨逾8年帳賺約208萬元。屋苑5月錄約9宗二手成交，平均實用呎價約14,076元。

●何文田ONE HOMANTIN第3座中層A室，實用面積752方呎，三房連套房間隔，以1,800萬元成交，實用呎價約23,936元。原業主於2016年4月以1,516.4萬元一手入市，現轉售帳面獲利283.6萬元，升值約18.7%。

●旺角SKYARK中高層D1室，實用面積約315方呎，開放式間隔，單位去年以620萬元放售，放盤1年後獲外區客洽購，議價後略減10萬元，以約610萬元成交，實用呎價約19,365元。買家為首置客，睇樓1次即拍板入市。

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新界區

●沙田第一城本月至今暫錄約13宗，最新成交為25座中層B室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，議價後以980萬元易手，實用呎價約14,244元。據了解，原業主於2018年以910萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約70萬元，升幅僅約7.7%。

●大埔太湖花園7座中層G室，實用面積355方呎，兩房間隔，原開價595萬元，放盤約2個月，減價22萬元或約3.7%，獲用家以573萬元承接，實用呎價約16,141元。原業主於2018年1月購入上址，當時作價509萬元，持貨屆滿3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利64萬元，單位升值約12.8%。

●沙田欣廷軒2座低層E室，實用面積397方呎，兩房間隔，以718萬元易手，實用呎價約18,086元。據了解，原業主於2011年以326萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約392萬元，單位升值約1.2倍。

●馬鞍山曉峯灣畔3座中層D室兩房戶，實用面積約482方呎，日前以740萬元易手，實用呎價約15,353元。原業主於2002年以156萬元購入單位，持貨約19年，是次帳面獲利584萬元離場，單位升值約3.7倍。

●屯門珀御高層M室，為實用面積約465方呎的兩房戶，累減約20萬元，獲區內首置客以730萬元承接，呎價約15,699元。原業主於2017年以約653.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約76.2萬元。

●西貢匡湖居單號屋，實用面積約1,942方呎，為四房三套房間隔，擁約720呎花園及雙車位車庫，最初開價4,600萬元，經議價後以4,380萬元易手，呎價約22,554元。原業主於2007年以1,950萬元購入洋房，持貨約14年，帳面賺2,430萬元離場。

●荃灣愉景新城12座中層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望內園池景，放盤約半個月，微減7萬元或約0.9%，以773萬元沽出，實用呎價約16,205元。屋苑本月暫錄約3宗二手成交，目前有約22個二手盤源提供，兩房叫價由710萬元起。