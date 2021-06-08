留下世紀爛局　特朗普反警告全球步向攬炒

不甘「被下台」的美國前總統特朗普任內爆發世紀疫情重創經濟，迫使聯儲局要再次「大水漫灌」，掀起當下通脹狂潮。曾多次下令聯儲局減息的這位「狂人」本來耗盡美元信用為所欲為，現在卻大罵現任總統拜登的經濟政策會招致「攬炒」！建銀國際亦警告，下半年全球經濟增長將明顯回落，通脹仍將具剛性，難望短期消退，企業中期業績難有驚喜。

【美股：股價「已經很高」】

美股標指周一(7日)在紀錄高位前卻步，特朗普接受外媒訪問時直言，他目前沒有投資美國股市，因為股價「已經很高」。市場繼續觀望通脹形勢，美股周二早段個別發展，道指跌93點，至34,537點；標指跌6點，至4,220點；以科技股為主的納指升100點，至13,981點。

7大工業國(G7)財長就全球最低企業稅達成協議後，有報道指雖然網購巨人亞馬遜的邊際潤率低於10%這個允許其它國家徵稅的建議門檻，但決策者勢確保亞馬遜將被納入其中。有關政策設計可能包括為亞馬遜利潤率較高的雲端或廣告等個別業務設定徵稅門檻，而不是整家公司。

全球最低企業稅亦勢加重蘋果公司(Apple Inc.)的稅務壓力，但Apple好友、Wedbush分析員Dan Ives再次唱好Apple市值將上闖3萬億美元，可能是在12至18個月後。他看好該公司的軟件服務業務估值，將由現時約1萬億美元升至約1.5萬億美元。

網軍近期炒起多隻股份，亦引發期權交易急增，一些投資者藉此進行加碼押注，冀從GameStop（GME）和AMC等股價飆升的走勢中獲取更大回報。交易員上周斥116億美元買入AMC相關期權合約，金額較SPDR標普500交易所買賣基金（ETF）、Invesco QQQ和特斯拉（Tesla）的總和還多。一些較受歡迎的期權合約，正押注AMC將升至100美元或145美元。

隨着AMC股價急升，內部人士沽貨套現活動亦增加。據InsiderScore對監管文件分析，自5月28日最新一輪升浪以來，AMC內部共有7名高層沽出了部分持股，售價介乎27.42美元至62.67美元。AMC股價自當日以來累漲逾一倍，周二早段再漲7.4%至59.1美元。

數據方面，美國4月貿赤按月縮8.2%至689億美元，期內出口升1.1%至2,050億美元，入口則降1.4%至2,739億美元；期內對華商品貿赤減少71億美元，至324億美元。

【物價：美面臨大規模通脹】

被拜登踢出白宮前一直拿經濟政績在自己臉上貼金的特朗普表示，對目前美國的經濟狀況非常憂心，警告美國將面臨「大規模通脹」，「將變得猖獗」和「非常糟糕」；又指美國的食品、天然氣、建造住宅的木材價格已漲至前所未有的水平，住屋成本因此變得更高。

他批評，拜登政府的能源政策亦導致美國汽油價格接近翻倍，甚至將再上漲最少3倍，同時在現任政府的領導下，美國的能源獨立已「不復存在」。

現屆美國政府對傳統燃料的態度可見於兩件事，就是拜登甫上任便在一片爭議聲中簽署行政命令，暫停批出公有土地及水域油氣租賃許可和檢討現有石化燃料許可，以及取消美加輸油管項目拱心石XL（Keystone XL）許可。

不過，德意志銀行將矛頭指向聯儲局，指當局為刺激具「包容性」的經濟復甦，新的貨幣政策將無視和容忍更高的通脹，最終恐為全球經濟埋下定時炸彈。儘管通脹看起來是暫時性問題，但事實上很有可能會持續下去，隨着通脹上升的迹象漸增，若聯儲局再不收緊政策，2023年之後將對經濟和金融活動造成破壞，對新興市場的衝擊更大，甚至反過來引發嚴重的經濟衰退。

據悉，聯儲局目前不打算提高利率或縮減資產購買計劃，除非其「包容性目標」獲顯著進展，但多位官員表示，離此目標尚遠。與此同時，多位歐洲官員在歐洲央行召開貨幣政策會議前「放鴿」，有意緊跟聯儲局繼續維持寬鬆政策，指目前討論縮減規模達1.85萬億歐元的「緊急疫情資產收購計劃」（PEPP）仍言之尚早。

【虛擬幣：比特幣似乎是個騙局】

各國監管機構加大虛擬貨幣監管力度，加上特朗普直斥「一哥」比特幣（Bitcoin）似乎是個「騙局」，並剝奪美元的重要性，呼籲監管機構實行進一步嚴格監管，導致虛擬貨幣周二再度受壓。比特幣跌逾9%，失守3.3萬美元關，「二哥」以太幣亦急挫近13%。惟市場人士認為，監管政策並不是新鮮事，料有關政策並不會嚇窒市場投資意欲。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨日低見32,176美元，總市值大幅回落至6,197.7億美元。事實上，比特幣距離之前高位已下跌近一半。由於其價格持續下跌，比特幣概念股Microstrategy宣布，公司不得不在下季扣減至少2.84億美元資產，惟仍將發行債券籌集4億美元購買更多比特幣。

虛擬貨幣近期大上大落，市場人士解釋，中國持續打壓虛擬貨幣，又實施挖礦禁令，並封殺具影響力的虛擬貨幣行業人士的社交帳號，一定程度上影響投資氣氛。

除了中國，美國近期亦表明其監管虛擬貨幣的立場，不過，財長耶倫曾指出美國現有的金融框架並不足以監管虛擬貨幣。對此，美國證券交易委員會（SEC）前主席Jay Clayton和前副財長Brent Mcintosh均表示不同意，並提出金融監管機構等需制訂一個針對當前監管框架和金融科技的計劃，至少應解決3個問題，包括明確數碼資產的監管類別、滿足在美國合法營運的要求，以及美國是否應發行數碼美元，或通過穩定幣等其他方式促進數碼化。

銀行業亦跟隨監管步伐，全球銀行業監督機構巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）宣布，將就貸款機構應如何保護自己免受虛擬資產的影響進行諮詢，料將於本周公布諮詢文件。

儘管虛擬貨幣監管範圍不斷增加，虛擬資產管理公司灰度投資（Grayscale）行政總裁Michael Sonnenshein仍認為，低息環境以及通脹預期等的不確定性，將促使更多投資者尋找比特幣等較高收益的資產類別。他稱，目前部分資金正從黃金流入比特幣等其他資產，預計當微型貸款、融資、支付等基建發展成熟後，虛擬貨幣可廣泛應用於支付、國際匯款等層面，相信長遠而言虛擬貨幣發展潛力龐大。