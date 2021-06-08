財匯局擴權變相閹割會計師公會　鄭中正：將開緊急會

財經事務及庫務局周二(8日)建議擴大財務匯報局的權力，將現有的查察、調查及紀律處分權力，由目前只涵蓋上市公司核數師，進一步擴展至所有執業會計師、會計師行和專業會計師，變相閹割香港會計師公會實權。該公會會長鄭中正直言，港府有關建議是「無聲無息、事出突然」，公會亦只是周二收到「通知」，將召開緊急會議商議事件。

財匯局與香港會計師公會的拉鋸戰早年已開打，前者自2019年10月從後者取得上市公司核數師的監管權力。財庫局指，財匯局的監管漸見成效，港府將啟動改革工作，推動會計專業向獨立監管的方向發展，並建議財匯局負責發出會計師執業證書，以及對執業單位和上市公司核數師進行註冊；另外，會計師專業操守的主要規管工作亦交由財匯局執行，有效避免「自己人查自己人」，並建議將財匯局改名為會計及財務匯報局。若事成，會計師公會職能名存實亡，日後只剩考試、持續專業進修課程及會員支援等工作。

財庫局指，早前已與公會、會計專業團體、業界代表及審計服務使用者等會面，並獲業界支持建議改革方向。不過，鄭中正卻指，港府未曾諮詢公會，而有關建議是「大手術」，對公會以至整個會計行業均有重大影響。另有會計師表示，事前零風聲，更直言「港府零諮詢似乎是陋習，(今次建議)關乎全個會計界，點可以不問？」。

鄭中正憂慮，監管權力全交財匯局，令中小型會計師行營運百上加斤，其有限的資源或無法承受財匯局查察帶來的經營壓力，甚至出現倒閉潮，而非從事核數的會員如上市公司財務顧問或會審視自己有否需要保留會藉，可能會令公會出現「退會潮」。

事實上，美國作為最大的資本市場，其會計師監管制度與香港相似，只有上市公司核數師受獨立監管。鄭氏指，以往擴大財匯局職能的說法均是與公眾利益有較多關連的機構。私人公司審計、非從事核數的會計師工作由公會監管，亦不會存在重大利益衝突，冀港府先聆聽業界聲音才將草案交上立法會審議。