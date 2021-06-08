澳門日均賭收縮33%　美高梅中國3日挫5.7%

日資券商大和發表報告，表示近日在廣東省肆虐的變種病毒，似乎對澳門賭收構成即時影響。據該行在當地的業內人士統計，本月首6日的日均賭收為2.25億澳門元，重返去年11月的水平，且較5月同期亦低33%。

不過，該行認為，以內地控制疫情的能力，相信影響屬短期，故維持6月全月日均賭收2.6億至2.8億澳門元的預測。不過，該數字仍低於市場預期的日均3億澳門元。

美資券商花旗亦發表報告，認為6月至今賭收按月下跌，主要由於澳門在過去周末宣布，收緊入境管制所影響。對曾到廣州海珠、荔灣、南沙、番禺或越秀區，或佛山南海和禪城區的人士，入境須接受14日醫學觀察。

此外，該行亦指出，6月為內地高考的考期，故不少涉及的家庭都避免在這段期間出遊，導致旅遊人數下降。據了解，澳門貴賓客的流量在6月按月下跌30%，中場客流量下跌27%至29%。該行維持6月的賭收預測為75億澳門元，即相當於疫情前2019年6月的31%水平。