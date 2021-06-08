澳門日均賭收縮33% 美高梅中國3日挫5.7%
2021年06月08日 23:55
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（Getty Images圖片）
踏入6月份澳門賭收開局不利，多間券商均發表研究報告，指本月首6日的日均賭收較5月低逾三成，主要是受到廣東新冠肺炎疫情反彈所影響。澳門博彩股周二(8日)個別發展，不過，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)股價連跌三個交易日，累積跌幅5.76%，累計市值蒸發27.36億元，周二收報11.76元，亦為逾兩周收市低位。
日資券商大和發表報告，表示近日在廣東省肆虐的變種病毒，似乎對澳門賭收構成即時影響。據該行在當地的業內人士統計，本月首6日的日均賭收為2.25億澳門元，重返去年11月的水平，且較5月同期亦低33%。
不過，該行認為，以內地控制疫情的能力，相信影響屬短期，故維持6月全月日均賭收2.6億至2.8億澳門元的預測。不過，該數字仍低於市場預期的日均3億澳門元。
美資券商花旗亦發表報告，認為6月至今賭收按月下跌，主要由於澳門在過去周末宣布，收緊入境管制所影響。對曾到廣州海珠、荔灣、南沙、番禺或越秀區，或佛山南海和禪城區的人士，入境須接受14日醫學觀察。
此外，該行亦指出，6月為內地高考的考期，故不少涉及的家庭都避免在這段期間出遊，導致旅遊人數下降。據了解，澳門貴賓客的流量在6月按月下跌30%，中場客流量下跌27%至29%。該行維持6月的賭收預測為75億澳門元，即相當於疫情前2019年6月的31%水平。