大新：經App買股宗數飆四成

香港金融管理局早前公布「金融科技2025」發展策略，推動銀行在金融科技的應用。陳氏指，將金融科技融入證券服務，有助提高客人在開戶及買賣等流暢度。

該行今年4月推出升級版「證券交易App+」，陳氏稱，「智能選股」功能可讓客人透過技術、基本分析等原則篩選相宜板塊，選股策略更會跟隨市場變化更新，故該功能推出後用戶數目持續上升，過去一年增逾80%。鑑於目前證券業務人手近80人，故暫未有增聘計劃，但會投放較多資源提升電子化服務。

除了金融科技外，他提到擴大客戶群亦是未來發展重點。今年初該行將遙距開戶申請延伸至股票戶口，帶動去年該行股票戶口開戶數目按年增多20%，目前增速亦理想。過往股票買賣大部分來自該行VIP銀行客戶，冀未來在年輕客戶層面增加市佔率。

誠然，不少證券行亦有提供網上證券服務，加上有虛擬銀行正申請證券牌照，本地銀行正面臨各方競爭。陳氏相信，證券行與銀行定位不同，銀行在股票外，還會提供債券、外幣投資及保險等投資產品，資金優勢亦為銀行在開發平台及提供優惠上相對寬鬆。

陳氏續指，首季旗下客戶踴躍抽新股，相關客戶人數較去年平均多兩倍，使用孖展戶口的客戶亦較去年底增25%。