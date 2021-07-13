青年工業家協會舉辦論壇　冀港把握最有利機遇升級轉型

香港青年工業家協會周二(13日)舉行「香港工商業奬：升級轉型」簡介會暨「升級轉型 · 香港論壇」。

論壇上，香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒表示，現時正值香港以官產學研互動及高端工業帶動經濟轉型的最有利時機。香港應利用科研上的先天優勢，在不同行業產業鏈的中上游部分(如科學研究、測試產品等生產部分)爭取擔當重要的角色。

他指出，香港應走高技術知識型工業路線，引進大數據、自動化科技等高端工業與科技，配合香港大量高等學府的基礎研發人才及經驗優勢，促使港商參與全球高端產品生產鏈中上游研發以及下游精密配件的最後組裝，利用物聯網(IoT)智能生產技術出口產品至全球。

此外，《十四五規劃綱要》中支持香港發揮其現有金融、航運、貿易中心地位優勢及強調再工業化的需要性。同時，在特區政府積極推動與大灣區經濟融合，市場互通等經濟政策之協同效應下，預期香港經濟轉型前景樂觀。他強調，推動工業科技「升級轉型」，實現香港「第三次經濟轉型」，現在正是機不可失之時，亦是未來大勢所趨的方向，應當好好把握。