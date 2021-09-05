施羅德：「可持續投資」仍處起步階段

在可持續監管方面，不少人會視歐盟為領導者。從歐盟率先為可持續金融框架制定基礎，並且在制定相應法規方面保持領先便可見一斑。不過，其他市場(特別是亞洲)亦緊隨其後，當中更有一些市場以歐盟的框架作為啟發。

概括而言，「可持續金融」所指的是為金融服務行業制定的框架，讓它們在日常業務、營運、產品及服務過程的各個範疇將氣候變化和環境風險納入考慮當中。最終目的是讓這種模式變成常態，從而讓私募資金持續流向支持綠色經濟轉型的項目和活動。

若與施羅德投資對可持續發展的想法相比，這種定義則較為狹窄。對我們而言，可持續發展是透過將環境、社會及管治風險納入投資及資本配置決定而實現的結果，並可保持投資行業受託目標與整體政策計劃的一致性。

鑑於應對氣候變化問題已勢在必行，加上與之相關的成本已變得愈來愈具體，與其互相較量，不如凝聚力量，並讓監管制度促進有機增長，這樣應較能打開成功之門。當中的竅門包含眾多元素：其一，無論情況有多迫切，制定法規亦需保持審慎，並慎重執行，不能操之過急；其二，全球劃一使用相同規則，以免出現重複或重疊的情況；其三，透過政府主導行業政策促進及支持可持續投資；最後，各屆政府貫徹實施長遠計劃及一致的政策和法規。

施羅德投資管理可持續投資環球主管Andy Howard評論道，近年來，可持續投資大幅增長，而來自監管機構的關注亦變得無可避免。由施羅德投資的環球投資者研究及機構投資者研究可見，客戶的訴求一直都相當清晰和一致。他們不單需要更高的透明度，同時亦希望更了解自己在可持續投資方面的選擇。他們需要明確知道基金經理採用的目標和策略，以及追蹤業績的方式。此外，希望了解自己的投資能夠帶來甚麼影響的人已愈來愈多。

全球各國政府均在致力應對類似的挑戰，但不同政府的執行方式卻不盡相同，而各地區的監管亦將存在差異。因此，資產管理機構不能將此視作合規行動處理。對於為何及如何處理可持續投資，需要有十分明確的觀點和承諾，並將此理念應用到我們的基金之上。這就是長遠目光審視投資的重要性。除了考慮眼前的要求，今後將發生甚麼亦需一併考慮。

事實上，儘管可持續投資近期出現增長，但此領域仍處於起步階段。決策者和監管機構正試圖解決的挑戰仍需得到解決。這一行業需要由誇誇其談轉向實際行動，向客戶展示可持續投資的好處。這就是可持續監管的意義所在。

施羅德投資政策研究主管 Anastasia Petraki