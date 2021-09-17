航運業創紀錄大擠塞！美65艘船等進港　恐需兩年才復原

綜合媒體報道，在本周四(16日)，美國西岸最繁忙的港口聖佩德羅灣，排隊等候的貨櫃船數目達到了創紀錄的65艘，其中21艘船因錨地已滿而被迫在海上漂流，業界普遍相信塞船的數量仍未見頂。去年8月時，洛杉磯港幾乎沒有船隻停泊，而今年8月平均有36艘船隻停泊。

報道指出，塞船主因是受疫情驅動的購買熱潮，美國大多數的消費者並未把錢花在服務上，他們不去看電影，不坐飛機，也不去看球賽，而是把錢花在「有形」的商品上，由此推動了美國的商品進口量空前激增。然而，美國有限的港口吞吐量導致船運壓力與日俱增，本周位於加州的聖佩德羅洛灣出現創紀錄的堵塞狀況。

聖佩德羅灣是美國加州南部太平洋沿岸的一個進水口，為洛杉磯港和長灘港的所在地，它們共同構成了全球第5大繁忙的港口設施，僅次於上海、新加坡、香港和深圳。

事實上，有「航運晴雨表」稱號的全球最大貨櫃航運集團馬士基認為，航運市況今年並無降溫迹象。雖然部分航運運輸公司已集體表明運費不再加，但倉位和貨櫃仍緊缺，供應始終是缺口。

內地外貿企業也透露，縱使航運巨頭宣布不再加價，但它們的運費價格只是一個基礎價，不包括附加費，實際要支付的運費仍在上漲。再者，很多10月倉位都已被訂光，致使運費居高不下，目前綜合物流成本較往年增加了10倍以上。若按目前供應鏈的狀況，要完全紓困，恐需時兩年。