【理財新體驗】恒生中區分行展現新形象　兩大新服務團隊亮相

近年銀行服務愈來愈追求客戶體驗，銀行分行提供的人性化服務和配套成為提升體驗的重要元素。恒生銀行今個月開幕的中區分行，便透過搶眼的全新形象變身中環新地標，更以新成立的「跨境理財通」專隊和「GO Digital數碼特使」，去迎合客戶對跨境財富管理和數碼理財的需求。

恒生全新中區分行坐落在皇后大道中的街角地舖，是中環核心商業區的心臟地帶。恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，該分行選址對往來中區的客戶而言相當便利，能夠更全面覆蓋中區客戶的理財需要。

為配合地標式的中區分行開幕，恒生乘勢介紹全新的服務團隊亮相，其中包括跨境理財通專隊。袁妙齡指出，跨境理財通自10月推出以來，反應相當熱烈，無論南向通或北向通客戶都需要許多相關資訊，例如如何開戶及匯款等，因此成立專隊照顧其需要。客戶可經電話或網上不同渠道聯絡專隊，甚至預約他們到分行面談。恒生指將來更會擴充專隊，服務範疇不限於跨境理財通，而是涵蓋所有跨境理財。

為將數碼科技融入分行的人性化服務，提升客戶理財體驗，恒生另一全新專隊「Go Digital數碼特使」全員均配備平板電腦，並遍布全線分行，可以即時為客提供高效率的理財服務。袁妙齡透露，Go Digital數碼特使為客戶處理銀行服務的申請流程會更流暢快捷，「如果用平板電腦，即場跟你填好所有表格，可能在5分鐘、10分鐘內，整個申請已傳送至後勤。」

恒生更推出創新認證方法，客戶毋須取票輪候櫃位服務，只需透過自己手機掃描Go Digital數碼特使提供的二維碼(QR Code)並輸入簡單資料，數碼特使便會協助處理相關銀行事務，較過往減省逾半處理時間，為客戶提供效率更高的無紙化理財新選擇，此外，更引入發送至客戶手機的一次性驗證碼替代客戶簽署，可以更方便快捷地完成核實身份及確認申請。

尤其值得留意的是，在恒生中區分行設計和服務配套之中，該行亦將可持續發展理念融入分行營運當中，包括於該分行全面採用 LED 照明系統，配合自然採光的設計，較傳統照明系統減省一半耗電量，以配合恒生承諾在2030年或之前在日常營運達致「碳中和」的目標。