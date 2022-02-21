港爆移民走資潮！一周逾2.5萬人離境　兩年恐流失逾7800億元

港府抗疫塞責，已傷及香港經濟「筋骨」，良禽擇木而棲，人才與資金離港已成趨勢。官方數據顯示，截至2月20日止一周，有2.53萬名香港居民離境，按周增22%，是香港因疫情而實施嚴格隔離措施以來最多的一周，反映「哀莫大於心死」，更多港人選擇逃離「疫港」一走了之。

根據入境部門數據，在上周離境的人士中，有72%是從機場離開，其餘則通過目前有限度開放的兩個過境通道前往內地。雖然過去兩年以來，每周有數以千計香港居民離開香港，原因料包括清零措施和政治局勢的考慮，但隨着本地感染人數飆升，最近離境前往內地的人數激增，凸顯香港目前的糟糕處境，已去到難以「留人」的地步。

2月14至20日全周，香港居民淨出境人數為1.97萬人，而入境航班繼續受到嚴格限制，在連續兩日單日新增超過6,000宗確診後，港府更表示正考慮進一步收緊防疫限制措施。

事實上，非但看不透前景的港人決心離港，嚴格的隔離政策更觸發外國人才持續外流。今年以來，國際企業高管離港之聲不絕於耳，包括國際酒店集團文華東方、全球第二大烈酒與紅酒商保樂力加(Pernod Ricard)及投資銀行花旗均傳出高管撤港消息；而近半年陸續將部分高管從香港調往歐洲的投行摩根大通，有傳其亞太區現金股權和股權分配主管Ryan Holsheimer將離港返回澳洲，空缺料由現任日本現金股權分配主管Sara Perring接任。

禍不單行，人才持續流出香港的同時，連帶資金亦同樣離港而去。大和發表報告預計，未來24個月資金外流規模可能超過1,000億美元，其中大部分在2022年度發生。香港2021年已錄得480億美元的資金淨流出，反映當其時對中國和香港的各種宏觀因素惡化，以及對利率和通脹預期的改變。

不過，最大的變數仍未殺到。大和預計，美國在2022年度將加息2.5厘。大幅加息雖有助抑制全球通脹，但也可能導致經濟活動急劇降溫。同時，銀行同業拆息(HIBOR)對美息敏感，以目前港元貸存比87%計，在香港的流動性緊張狀況下，HIBOR可能更跟貼倫敦銀行同業拆息(LIBOR)走勢。觀乎2016至2019年美國緊縮政策導致淨流出550億美元，今次流出規模相對更大。