香港建碳交易市場　可促企業參與抵消其碳排放

綠色和可持續金融跨機構督導小組周三(30日)公布香港碳市場機遇的初步可行性評估。環保組織香港地球之友支持有關建議，並支持香港發展成為區域碳交易中心，認為本港具有獨特地位，透過與廣州期貨交易所合作，相信在開發碳市場方面可發揮巨大優勢，並有能力建設成為內地的離岸風險管理中心。

該組織提到，本港在建立粵港澳大灣區統一碳市場方面，將有助鼓勵更多的上市公司和私營企業，通過香港的碳交易平台，自由購買高品質的自願減排量，以抵消其碳排放。

另指出，全球碳交易機制應具備全球視野，採用更具確定性的標準與方法。全球碳減排標準需要有一個更穩定的專案治理框架、更廣泛的專案類型，又不需要特定政府機構認可才能被使用的標準。

該組織建議，政府應建立有效的市場參與規則，對參與交易的品類減排量制定有效的市場定價，以鼓勵更多上市或私營公司，通過香港的碳交易平台自由購買高品質的自願減排額度。

同時，碳交易中心應該聚焦自願碳交易市場，建設富有多樣性、高品質和多層次的交易制度。由於許多市場上的能源消耗和節能減排具有分佈性，而區塊鏈的特性，如分佈式、自信任、公開透明、不可篡改以及集體維護，都能用於這目的。這些特性有助實現碳信用認証、交易溯源以及資料存證，方便持份者及監管機構進行監督，減少違約帶來的負面效應。

此外，區塊鏈和物聯網技術可以被視為交易和轉移碳信用的最佳工具。分布式的碳交易生態系統，有助激勵初創企業等規模較小的參與者，參與低碳經濟和綠色金融，相信香港和大灣區具備足夠條件成為區域低碳技術企業孵化中心。