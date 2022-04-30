致富智庫：ESG唔關你事？MPF及升職加薪統統牽涉其中...

根據積金局早前指出，強積金投資於綠色債券及ESG基金的金額，由2011年9月底1.55億元，大幅飆升至去年9月底的139億元，按年增逾88倍，佔強積金總資產亦由0.04%，升至1.2%。佔比仍較小，但預期隨着可持續投資日益受關注，增長潛力巨大。

全球各地政府愈來愈關注氣候變化帶來的風險，ESG相關投資是大勢所趨，但政策的改動或會影響投資環境，長線投資時更要關注當中風險，大家宜定期檢討投資。

除了投資ESG以外，事實上，目前不少企業都對具備ESG知識的人才需求甚大，對在職人士無疑是一個新機遇。現時ESG尚未有一套標準考核機制，有意進入ESG行業人士難以透過「考牌入行」，但仍可透過進修來裝備自己。

市面上有部分ESG相關的課程，例如由香港管理專業協會舉辦的ESG策劃行政人員證書課程，或由嶺南大學持續進修學院舉辦的ESG投資行政人員證書課程。當完成上述其中一個課程，通過評核並合格後，並每年繳交800元會費成為國際可持續發展協進會(International Chamber of Sustainable Development)的會員，便獲授權使用「認可ESG策劃師CEP®」資格。

以嶺南大學持續進修學院ESG投資行政人員證書課程為例，會讓學員掌握全面的ESG投資基礎及其應用，入學要求中六或以上程度，學費為4,700元。

另外，全球投資專業人士組織CFA協會兩年前推出的ESG投資資格證書課程(Certificate in ESG Investing)，全球報讀人數已超過1.15萬人，而世界各地對該課程的興趣與日俱增。

誠然，不少投資管理公司亦已要求旗下員工增加對ESG投資的專業知識，包括對這方面人才需求殷切的金融機構如滙豐財富管理及個人銀行、安盛投資管理等。據報，新世界發展去年招聘ESG策略師，為物業開發及經營實施標準化管理制訂環保目標，並在業務模式中注入環保、健康、智能及關愛元素等，市場估計月薪高達10萬元。