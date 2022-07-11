鎳挾倉事件告終　中資淡友避巨虧　美大戶蝕9億元

就在3個月前，金屬市場上演了一場史詩級挾倉大戰，在倫敦金屬交易所(LME)買賣的鎳期貨兩日內由每噸2.9萬美元狂飆至10萬美元，事後揭發是美國華爾街大行欲迫大手沽空的內地青山控股「投降」，可結果是中資淡友成功避過巨虧，反而美資大戶要損手1.2億美元(約9.3億港元)離場。截至上月底，青山控股的鎳淡倉已縮至約3萬噸，遠低於事發時的逾15萬噸，相信這場中美大戶對賭事件已告一段落。

青山控股之所以被盯上，是因其當時擁有20萬噸鎳淡倉，但整個交易所的鎳庫存僅8萬噸，若被挾爆倉而又拿不出貨，就要賠償逾千億元人民幣或殘賣印尼鎳礦。然而，華爾街大行算漏了青山控股的「人脈」，在短短數日真的能拿出20萬噸貨來交收，故最後還是大行賠錢了事。

經濟衰退 金屬價料未跌夠

鎳價挾倉事件告終，青山控股也被證明看淡價格是對的，因環球經濟確實正朝着衰退前行，基本金屬在截至6月的3個月，創出2008年以來最糟糕的季度表現，7月仍持續下跌。作為「經濟晴雨表」的銅價上周跌穿每噸7,500美元，創2020年底以來最低，較3月創下的紀錄高位累瀉約29%；另一經濟指標鐵礦石價格也從今年高位累跌約三分之一，鋁價下瀉了40%。

即使寄望中國能扭轉金屬市場跌勢的大宗商品投資者，近日也感失望，原因是今次中國力谷基建與以往不同，之前是集中機場、橋樑和高鐵，今次則是雲計算、5G網絡和數據中心，所需的金屬材料要少得多。

國元期貨表示，在內地防疫封控後，未看到原預計會出現的需求回暖，下游用戶根本不買銅，表明他們預計仍會跌價。另有鋼鐵分析師稱，今年內地的刺激措施規模和影響肯定會弱於以前，因房地產行業正在築底，預計不會出現政策逆轉。