30年最差！貝萊德警告：高波動時代來臨　不要輕易撈底

外媒報道，作為全球最強大戶的貝萊德策略師表示，正處於至少30年來最差年景的股市和債市，並沒有快速復甦的迹象。

膠着的俄烏戰爭，以及勞動力短缺造成的供應瓶頸，將使物價漲幅保持在高位。央行將收緊政策，直到經濟痛苦迫使他們改弦更張、忍受通脹。由於「一切都過度政治化」，決策者將難以解決這個問題。

該機構說：「我們迎來了一個宏觀波動性加劇的新世界，債券和股票的風險溢價都上升，例如聯儲局可能會扼殺經濟活動的重啟，直到損害發生才會轉向。」

持續的價格壓力今年令許多投資者措手不及。自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源供應的不確定性迫使央行放棄了溫和或短暫通脹的預測。

這家全球最大的資產管理公司維持對股票的長期看漲觀點，但隨着經濟增長停滯的風險上升，近期對已開發市場股票低配。策略師們表示，投資者應該押注信貸，因為估值已經改善，違約風險得到控制。

儘管孳息率飆升，貝萊德仍在戰略和戰術層面看淡政府債券，並低配包括美國國債在內的長期國債。

貝萊德表示，高通脹和高債務水平(國際貨幣基金組織估計債務佔全球GDP的256%)意味投資者將需要更高的補償來持有這種資產。

該機構稱，經濟增長和通脹雙穩定的所謂「大溫和」時代已經結束，結果將是持續的通脹及經濟活動的劇烈和短線波動。「我們可能回到1970年代的動盪狀態，這個格局不一定適合逢低吸納。不會很快出台遏制資產價格大幅下跌的政策。」