業主劈價百萬　海麗軒兩房778萬沽　較半年前同類平11%

二手業主「狠」劈價出貨，樓價跌幅開始擴大。大坑海麗軒一個中層單位，減價約百萬元後，以778萬元成交，較半年前低一層單位賣平約11%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，大坑海麗軒中層B室，實用面積約430方呎，兩房改一房間隔，望全維園及部分維港海景，成交價778萬元，呎價約18,093元，較半年前低一層的單位做價跌約11%，單位原先叫價880萬元，減價102萬元成交，減幅約11%。

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九龍區

●利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園2座低層G室，實用面積約1,082方呎，套三房連工人套房間隔，望公園景，近日以1,655萬沽出，呎價約15,296元，原業主在1998年以約1248.7萬元買入，持貨24年帳面獲利約406.3萬元，期內物業升值約33%。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園9月暫錄12宗買賣，平均實用呎價下調整至15,201元，屋苑2期13座中層A室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望內園景，最新以625萬元成交，呎價約16,067元。

●美聯陳偉倫稱，長沙灣喜薈1座低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原先叫價820萬元，後降價23.2萬元，以796.8萬元成交，減幅約2.8%，呎價約16,000元，原業主於2019年4月以約660萬元購入，轉手帳面獲利136.8萬，升值約兩成。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳中心6座中高層G室，實用面積690方呎，套三房間隔，最新以982萬元成交，呎價約14,232元，原業主於2013年6月以708萬元入市，持貨約9年帳面獲利274萬元，單位升值約39%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城L座中層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，望樓景，放盤4個月，當時叫價800萬元，減幅約3.1%，減價25萬至775萬元成交，呎價約14,065元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山居屋錦豐H座中層5室，實用面積約432方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約450萬元，議價後以418萬元易手，呎價約9,676元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協旗下沙田綠怡雅苑2座中層D室，實用面積約425方呎，一房間隔，望山景，放盤7個月，未補價第二市場叫價638萬元，累減153萬元，終以485萬元成交，減幅約24%，呎價約11,412元。

●中原方翰達透露，大埔翠怡花園C座中層4室，實用面積約302方呎，兩房改一房間隔，放盤時開價約460萬元，日前議價後以405萬元易手，呎價約13,411元，新買家為用家。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑H座高層5室，實用面積約650方呎，新買家為綠表客，見單位附設裝修，加上原業主願意調整價格，減價14萬元，未補價第二市場售476萬元，呎價約7,323元。

●世紀21天生置業劉建成指，屯門The Carmel第2座中層C室，實用面積約368方呎，一房間隔，放盤約兩個月，減價25萬元，獲外區買家洽購，售價510萬元，減幅約4.7%，呎價約13,859元，原業主於2019年1月以436萬元購入，帳面獲利74萬元。

●祥益林偉光稱，屯門居屋兆麟苑J座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為外區綠表客，為鄰近家人居住方便照應，獲減價2萬元，決定「一炮過」於未補價第二市場以348萬元購入上址自用，呎價約6,282元。

●利嘉閣莊國寶表示，屯門御半山2A座中層E室，實用面積約378方呎，一房連儲物室間隔，兩個月前放盤，開價約698萬元，累減約72萬元，以約626萬元易手，呎價約16,561元，原業主於2019年以約597.9萬元一手購入，持貨滿3年帳面賺約28.1萬元。

●美聯蘇賽琼指，荃灣昌樂大廈中低層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，同區上車客睇樓兩次，雖銀行宣布加息，但仍無阻入市意欲，亦由於原業主不在香港，故雙方議價60萬元，以480萬元的筍價承接，呎價約10,021元。

●中原蔡偉明稱，青衣藍澄灣1座高層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，4月叫價640萬元，受到疫情及加息影響，本月減幅進一步擴大，在美國議息前夕以538.8萬元沽出，呎價約11,947元，放盤半年累減101.2萬元或約16%，新買家為上車客。

●中原趙志賢指，青衣曉峰園9月份錄得3宗買賣，其中2座中層H室，實用面積約812方呎，套三房連儲物間隔，望園景，放盤兩日獲換樓客承接，原先叫價1090萬元，議價後共減90萬元，以1,000萬元成交，呎價約12,315元。

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