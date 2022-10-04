圓匯於24年低位徘徊　日本隨時再托Yen？

日圓匯價貶不停，在日本官員多次出口術甚至出手「托Yen」後，仍絲毫無法扭轉其處於24年低位的弱勢，日圓兌每美元周一曾低見145.16，每百日圓兌港元則低見5.4080，皆因日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變，美日差息持續擴闊之下，日圓只有持續貶值的一途！

日圓兌每美元周一再逼近上月日本出手干預外匯市場時的約145.9低位，財務大臣鈴木俊一表示，如果日圓仍過度地持續波動，準備好採取「果斷」行動干預外匯市場，並不希望出現大幅的單邊波動，因穩定貨幣至關重要。他又指，上月日本出手干預外匯市場，將在需要時實施果斷行動，無疑防止了投機性的貨幣波動，而目前官方對「必要時出手干預」立場不變。

華僑銀行表示，日本官方或會再次出手「托Yen」，但歷史反映效果短暫，除非有其他國家聯手，只要日本央行仍維持其孳息率曲線控制(YCC)，且包括美國聯儲局等其他央行持續收緊或正常化貨幣政策，日圓仍有貶值風險。

日圓貶值將增加當地製造業進口成本，日本央行公布的《短觀》信心指數顯示，最新一期的大型企業製造業景氣指數惡化至8，低過預期兼連跌3期，除了原材料成本上升壓力加大外，全球經濟增長放緩亦對依賴出口的經濟增添陰霾。

美元持續強勢，亞洲貨幣均相對走弱，外界憂慮或誘發新一輪金融危機。摩根士丹利相信，此輪美元影響將不會造成1997至98年的亞洲金融風暴，主因目前的亞幣貶值源於美元走強，亞洲普遍經濟基本面仍然穩定，且亞洲各國亦沒有在美國收緊幣策前大幅提高槓桿，也沒有明顯迹象顯示區內資本配置不當或經濟過熱，相信亞洲經濟狀況將較其他區穩健。

該行又指，如果美元再上升，將導致更多資金流出亞洲，惟相信各央行會容許貨幣貶值，僅避免出現單邊劇烈波動，不會上調利率。