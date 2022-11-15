廖嘉豪：黃金漸呈現投資機會

市場樂觀解讀美國上周公布的通脹報告，認為通脹將隨着金融市場已經定價的收緊行動而放緩。雖然弱於預期的通脹，有望支持聯儲局在12月將加息步伐放緩至50點子，但報告中並未看到任何明確證據令人信服，表明通脹將回落至2%的聯儲局政策目標。

核心商品價格放緩一直是市場意料之內，包括二手車價格大幅下跌。商品通脹是第一階段通脹上升的焦點，但通脹壓力現已轉向服務業。外界亦一直預計樓價下跌和租金通脹放緩之間存在滯後，所以當大家看到上周公布的CPI中的住房價格放緩，確實有點意外，其實基本住房通脹年化率仍高於7%，並且至少在明年上半年可能保持在2%的水平之上。當然早於預期的放緩，將受到美聯儲的歡迎，但不會大幅改變圍繞通脹的風險。

目前物價上升的主要風險來自居住以外服務。今次數據中機票價格有所下降，但繼續存在上行風險，特別是由於非常緊張的勞動力市場面臨仍然強勁的需求。與商品或房地產市場不同，沒有明確的經濟理由解釋為甚麼這類通脹應該放緩，而勞動力市場緊張反而表明這些物價類別可能加速。簡而言之，美國最新通脹數據對於希望放慢加息步伐的美聯儲來說無疑是個好消息，但並沒有顯著改變花旗的基本預測，即是12月或加息半厘，明年2月可能再加半厘，3月及5月加息幅度或進一步收窄至0.25厘，最終利率水平或達5.25至5.5厘。

從單一經濟數據中推斷趨勢並不安全，但最新的CPI為通脹相對更快放緩打開了大門。如果這一變化在未來幾個月內實現，可能會大大降低加息的預期路徑，並有機會避免2023年的經濟衰退，不過暫時可能性較低，美國明年經濟衰退機會率仍為70%。所以在環球資產部署上仍然以防守為主，除了優質固定收益工具，投資者還可以留意黃金。

10月份實物支持的黃金交易所買賣基金ETF淨贖回約為55至60噸，連續第六個月淨流出總計約355噸。不過到年底流出趨勢或放緩，國際金價近月在1,575至1,600美元/安士似乎有不俗支持。此外，黃金繼續可以擔當作為對沖宏觀經濟和美元以外貨幣風險的工具。雖然黃金兌美元今年首十個月下跌約10%，但黃金兌其他G10貨幣平均上漲約5%，尤其是來自歐洲和日本的投資者，受俄羅斯與歐洲地緣政治和能源市場充滿不確定性影響，或將面對動盪的北半球冬季，金價在1,600美元下方位置，或屬於長線配置吸引水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪