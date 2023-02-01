道指跌211點　EA手遊業務觸礁　股價暴挫逾11%

美國聯儲局公布議息結果前夕，美股3大指數周三早段受壓，道指跌211點，報33,874點；標指跌12點，報4,063點；以科技股為主的納指跌29點，報11,555點。港股外圍方面，恒指夜期報報22,090點，升1點，高水18點。

市場幾乎一致認為聯儲局本次只會加息0.25厘，並且估計接下來的加息步伐也會趨於溫和，甚至可能很快就減息。不過，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，基於核心通脹依然強勁，預期聯儲將重申在未來一段長時間內保持高利率的取態。這次會議可能對市場帶來一些波動，包括市場或重新上調對2023年短期利率的預期，料對美國短期國債影響較大。

DoubleLine Capital創始人、「新債王」岡拉克亦警告，聯儲局的可能仍會保持「鷹派」立場，推翻其政策轉向論調，並對債券市場產生不利影響。

企業消息方面，全球最大規模遊戲廠商之一藝電(Electronic Arts)宣布，旗下手機遊戲《Apex 英雄 M》(Apex Legends Mobile)預計將在5月1日結束營運；另外，《戰地風雲 》(Battlefield)改編手機遊戲的開發計畫亦已叫停。

同時，備受玩家期待的《星球大戰絕地：幸存者》的推出時間推遲了6周，延遲至4月28日，這意味着遊戲統計數據將進入下一個財年。EA股價早段大跌11.6%。

道指藍籌股、美國藥廠安進(Amgen)公布，截至去年底止一季業績，期內收入按年跌0.1%至68.39億美元，主要由於與其他藥廠合作的新冠病毒抗體治療藥物收入減少；期內淨利潤按年跌14.9%至16.16億美元。該公司估計，今年整體收入(撇除併購的影響)為260億至272億美元，以中位數計相當於按年升1.17%；其股價早段跌2.57%。