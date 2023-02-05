專家樓評：冀「斬件」甩名達慳稅目標　可做到樓按嗎？

坊間流傳「慳稅秘技」之一，是以「斬件」方式轉名，例如物業市值800萬元，有多於一名業主持有，每次轉名只轉200萬元的業權比例，令每次只要交100元印花稅，這類做法能否做到按揭呢？其實是有難度的！

數年前市場的確有不少人查詢這個「斬件」方式轉名慳稅法，不過如果物業本身仍有按揭，每次業權轉變，其實都要重新再申請按揭，但由於成交價只是200萬元，不是每間銀行都願意接受這類申請。

近日本行有一個相類近個案，客戶與兩名家人以「分權共有」的方式，持有一個市值約600萬元的物業，客戶想購入另外兩名家人的業權，但又希望慳稅，於是便參照坊間流傳方法，先購入其中一位家人的業權，由於每次業權改動，也會改樓契，也是要重新申請按揭。客戶自行向銀行查詢，怎料申請被拒。

經了解後，發現由於客戶成交價僅為200萬，但其物業原本尚餘貸款額約300多萬元，是以多家銀行拒批其按揭申請。最後，本行成功為客戶找到銀行可批出600萬元的60%按揭，貸款額360萬元，實際按息3.475%，為現時二手物業最優惠的息率。不過，都提醒客戶，2年內如想再購入另一家人餘下的200萬元業權，又要再重新申請按揭，同時會有罰息，要衡量是否有急切需要，立即再做一次「甩名」手續。

筆者過去都曾解釋「斬件式」甩名慳稅的風險，而一般這個方法只適用於現契樓，如有按揭在身，便有機會出現上述個案中的難題。同時，要留意轉名人的收入能否過壓力測試。另外，亦要注意短時間內連續多次「甩名」，有可能會引起稅局關注是否為「一系列交易」，有可能被追稅。建議在做決定前，先找專業按揭顧問查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣