觀塘駱駝漆大廈3期單位以呎價1萬易手　創項目新高

政府自提出活化工廈及「起動九龍東」計劃，尤其觀塘區最為受惠。有投資者看好該區工廈物業升值潛力，以約828萬元購入區內開源道60號的駱駝漆大廈3期低層單位，平均呎價達約1萬港元，創該廈呎價新高。

中原(工商舖)劉重興表示，上述成交為該廈的4樓I室，面積約828方呎，以連租約形式售出。單位現租客為烘焙餅店，月租約2.5萬元，按此計算，租金回報率約3.6厘。他指，新買家為投資者，眼見買入單位回報理想且屬低層，加上該廈期一向為區內消費熱點，人流暢旺，不愁租客來源，遂決定買入物業。資料顯示，原業主於2012年7月以約248.5萬元購入物業，持貨逾10年帳面獲利約579.5萬元，物業升值逾2.3倍。

劉續稱，駱駝漆大廈3期近十年成交呎價未曾高於1萬元，對上一宗最高成交呎價個案，為2017年10月錄得的3樓C室，面積約1,088方呎，成交價約1,033.6萬元，呎價約9,500元。劉氏表示，隨着兩地通關，工商舖市場持續復甦，投資者入市心態轉趨積極。

根據該行資料，東九龍工商物業在過去數年逆市下，表現仍然硬淨，於2019至2022每年平均皆錄得約500宗買賣成交，平均呎價更由2020年的約5,569元，上升至去年約6,158元。