香港電腦學會：解構央行數碼幣與電子支付差異

政府又派發消費券，當然要好好消費。遊走在商場中，不難發現途人都在使用電子消費，消費趨勢在消費券發放以後越趨明顯。支付寶、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go、WeChat Pay，支付方式應有盡有。這也讓人思考，有沒有一種電子支付能擁有更統一的管理，提供更安全、更方便的服務給用戶呢？此時腦海浮現的便是央行數碼貨幣(Central Bank Digital Currency，CBDC)。

CBDC安全和普及勝一籌

央行數碼貨幣是一種能打破現有的支付和結算模式的數字貨幣。由中央銀行發行的CBDC，使用方式與現金相差無幾，交易同樣是採取面對面的方式進行，也支持離線運作。但不同的是CBDC以電子錢包、數碼方式運作。這裏提及的數碼方式，看似跟PayMe這類第三方電子支付平台相似，但實際上又不同。接下來會從安全性和普及性兩方面，分析CBDC和電子支付的差異。CBDC比電子支付平台有更高的安全性。CBDC是由央行發行和管理，具有法定貨幣地位；電子支付則由第三方支付機構發行和管理，並不具法定貨幣地位。市民在電子支付中的資產，可能會受到銀行的動盪威脅，但CBDC受央行保護，安全性和保障較電子支付高。除發行機構外，CBDC的支付技術也較電子支付安全。參考加密貨幣的安全技術，CBDC採用區塊鏈進行支付和結算，無法輕易竄改資訊，可以保障交易的安全。相較之下，電子支付方式存在着資金被盜、信用卡詐騙等風險，在安全性上較CBDC遜色。

至於普及方面，CBDC較電子支付容易被所有國家應用，包括第三世界國家。電子支付需要連接銀行或信用卡帳戶方可使用，但CBDC不需要任何帳戶，便可像現金一樣直接使用。一些貧窮國家的市民，因不通過銀行的資產審查，無法擁有個人銀行帳戶，他們亦沒有申請電子支付的基本資格；而CBDC正符合這些人的需要，在沒有銀行帳戶的情況下，亦能使用數碼貨幣付款，能促進貧窮國家的金融科技發展。

此外，電子支付方式需要通過第三方支付機構進行支付和結算。如果服務包含多間銀行機構，例如跨境支付或跨銀行轉帳，當中必定涉及手續費和服務費等成本。相反，CBDC可以直接跨境支付和結算，大大降低支付的成本，甚至是免費支付。所以，CBDC的低成本，更有利於低收入國家發展數碼支付。

不存在競爭或替代關係

CBDC在安全性和普及性的優勢，勝於電子支付，但這不能代表CBDC能夠取代現存的電子支付平台。CBDC和電子支付是兩種不同的支付方式，它們之間不存在競爭或替代關係。相反，CBDC的出現，可以為電子支付提供更安全的基礎，亦提高金融系統的穩定性。同為金融科技時代下的產物，CBDC和電子支付理應取長補短，相輔相成，利用各自的優勢，共同促進金融科技的發展。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 孟俊威