【北上掃貨】盒馬：深圳店逾3成大閘蟹銷量屬港人
2023年11月02日 20:40
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香港消費者對大閘蟹需求極大
港人喜愛「北上」，最近愛掃大閘蟹？阿里巴巴(09988)旗下以新零售公司盒馬表示，自9月26日起開售首批陽澄湖大閘蟹反應理想，同時乘港人北上深圳消費熱潮，大閘蟹銷售情況有增無減。盒馬大閘蟹採購負責人李子涵表示，來自香港的消費者對大閘蟹需求極大，盒馬周末連夜加大訂貨量以應付需求，目前超過三成大閘蟹銷售客戶均來自香港，而店內有一半顧客選擇買陽澄湖大閘蟹。
盒馬指，旗下3家位於深圳口岸附近的門店，即皇庭廣場店、蓮塘口岸的聚福店和深圳灣口岸的香悅里店，上周末大閘蟹銷量佔深圳27家門店總銷量四成，而盒馬鮮生皇庭廣場店上周日(29日)單日更售出近3,000隻大閘蟹。
李氏指，目前母蟹的飽滿度已逾八成，公蟹達七成左右，公蟹亦已進入銷售旺季。為更好服務消費者，盒馬可為購買大閘蟹的顧客提供即時蒸煮加工服務，平均每小時可加工約160隻大閘蟹。
盒馬具冷鏈物流能力，首批陽澄湖大閘蟹開捕24小時內便運送到深圳、廣州、北京及上海等多地門店開賣，今年動用超過20條冷鏈物流路線，運送陽澄湖等多產地大閘蟹到門店，延長大閘蟹供應期至年底。