【北上掃貨】盒馬：深圳店逾3成大閘蟹銷量屬港人

盒馬指，旗下3家位於深圳口岸附近的門店，即皇庭廣場店、蓮塘口岸的聚福店和深圳灣口岸的香悅里店，上周末大閘蟹銷量佔深圳27家門店總銷量四成，而盒馬鮮生皇庭廣場店上周日(29日)單日更售出近3,000隻大閘蟹。

李氏指，目前母蟹的飽滿度已逾八成，公蟹達七成左右，公蟹亦已進入銷售旺季。為更好服務消費者，盒馬可為購買大閘蟹的顧客提供即時蒸煮加工服務，平均每小時可加工約160隻大閘蟹。

盒馬具冷鏈物流能力，首批陽澄湖大閘蟹開捕24小時內便運送到深圳、廣州、北京及上海等多地門店開賣，今年動用超過20條冷鏈物流路線，運送陽澄湖等多產地大閘蟹到門店，延長大閘蟹供應期至年底。