積金局籲打工仔提早作MPF自願供款　增退休儲備

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金是為就業人士提供基本退休保障，但同時發揮自願性儲蓄的功能，打工仔女可以考慮作自願性供款，以增加退休儲備。

強積金可扣稅自願性供款(TVC)自2019年推出，TVC供款人可享薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠，扣稅額上限為每年60,000元（上限與合資格延期年金保費合計）。如果以最高稅率17%計算，每年最多可節省10,200元的稅款。

劉麥嘉軒稱，打工仔女愈早作自願性供款，滾存時間愈長，複息效應的威力就愈大。假設一位計劃成員由22歲踏入職場開始，每個月撥出1,500元作TVC（即每年儲18,000元，若以最高稅率17%計算，該位計劃成員同時可享3,060元稅務優惠，實際只須付出14,940元），假設平均每年的投資淨回報為3.5%，到65歲退休時，估計從TVC所累積產生的強積金接近180萬元。

TVC推出4年多，至今年9月30日帳戶數目約70,000個，比去年同期上升一成，相對三年前2020年9月高出67%；TVC總供款額累計達92億元。

另外，政府正就為僱主就65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施這項稅務措施，屆時僱主為其65歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的100%增至200%，這措施有助增加銀髮族的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，是僱員、僱主和社會三方共贏的方案。