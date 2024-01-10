王于漸：目前加稅恐礙港發展　未來醫療開支增幅驚人

市場有聲音建議港府開徵陸路離境稅、資本增值稅等，解決目前港府面臨的財政問題，香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸認為，香港市場高度開放，人才、資金高度流通，在目前經濟不佳時增加稅種，對於營商環境、資金或者人才的吸引力都是不利。

他說，全球稅率比起多年前低了不少，香港現在加稅反而是「逆水行舟」，不利香港發展。

王又警告，香港醫療支出未來的增幅一定很厲害，香港需要仔細思考醫療支出如何融資，這一個問題比起房屋及貧富懸殊問題還要嚴重。

港大經管學院估計，至少直至2028年，醫療衞生開支的增長速度將超過本地生產總值的增長速度。香港若能在10年內實現每年淨流入約5萬個年輕家庭，估計醫療衞生開支佔本地生產總值份額的升幅在2040年得以放綬，下降到7%水平。否則，在缺乏外來移民抵銷人口老齡化問題的效應下，此一比例將於2040年升至9%。

對於醫療衞生體系的改善方案，必須涵蓋多方面，其中主要包括：一、加大投資力度，通過疾病預防、健康推廣和全面基層醫療以免市民染病人院之需：二、通過供求控制，提高現有醫療資源的使用效率；三、對新藥物和新技術的引入和定價善加管理；四、協助市民計劃和支付適合其文化背景的長期護理；五、推動整體醫療保險市場在醫療融資方面發揮更大作用；六、通過抵押收人或社會保險為政府融資開源。