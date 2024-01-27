鄺紫珊：注意整體市場風險　優質大型增長股值博

美國多項主要指數創新高，標指、納指及費城半導體指數等也接連創新高。在整體經濟尚未完全明朗之前，建議可多注意優質大型增長股，讓組合配置相對更有支撐力。

2023年，美股在通脹及加息等陰霾下，仍表現強勢，主要指數在過去一年都有一成以上的升幅。經濟走緩、利率高居不下，對於企業是一場持久消耗戰，特別是未有盈利的息口敏感類股份，利率走勢是最直接反映在股價。踏入2024年，雖然不確定美國聯儲局的減息步伐及幅度，但預期美股在震盪中仍會反覆上升，再創歷史新高。

回顧去年標指的行業類股表現，資訊科技及通訊服務是推動美股上升的主要引擎，升幅分別達57.7%及55.9%；相反，公用事業及能源則呈負報酬，分別下跌7.1%及1.3%。生成式人工智能(AI)不但是創新題材，最重要可提升實質企業的生產力，優化企業業務轉型的機會，進而帶動企業盈利。而直接受惠於生成式AI興起的科技產業及半導體產業，更成為去年最大的贏家。

今年市場普遍繼續看好標指各類股，從盈利增長率來看，科技及醫療類股仍優於其他類股，意味這些產業將有機會有較好的表現。科技產業中，去年升幅聚焦於美股七雄，預期今年在超大型股升勢過後，其他企業也可望迎頭追上，可注意雲端運算及AI等題材。

隨着市場預期減息及經濟平穩軟着陸，有望進一步推升美股上升，雖然預期2024年仍是充滿挑戰與機遇的一年，預期未來仍是大漲小回的格局。不過投資者也要注意通脹走勢仍將為市場帶來不小波動，雖預期有減息的可能，但不排除地緣政治及美國選舉等形勢也會讓市場看法可能會突然反轉，故仍需注意總體市場風險的重要性。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊