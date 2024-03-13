傳奇災難預言家：AI泡沫恐爆破　美國陷衰退

外媒報道，有「傳奇災難預言家」之稱、曾兩次準確預測大冧市的傳奇投資者Jeremy Grantham周一(11日)發布一份題為《美國市場的大悖論》的報告，對股市泡沫及美國經濟前景發出警告，指出股票被危險地高估且可能令人失望，人工智能(AI)泡沫必然會爆破，經濟衰退恐會出現。

企業利潤也接近歷史新高。他提到，這確實是重複計算及有雙重危險，警告指股票的盈利倍數可能會收縮，利潤率也會縮水。

他表示，這個悖論就是為甚麼在一個「特別不完美及危險」的世界之中，股價「反映出近乎完美」的情況。他的憂慮包括外國衝突、歐洲和亞洲經濟疲軟、難以負擔的房屋、商業地產面臨的壓力、氣候破壞、資源減少和人口老化。

Grantham指，大量的疫情刺激措施在2021年吹大一個多資產泡沫，正如他所料，這個泡沫在2022年大縮。惟ChatGPT面世粗暴地打斷這一進程，為AI催生一個全新泡沫，但這個泡沫終將破裂。

此外，Grantham表示，聯儲局加息的延遲影響，加上2020至2021年，以及11月至現在的荒謬猜測，因此很可能最終以衰退告終。