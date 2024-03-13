【遊日注意】日企瘋狂加薪搶人　擺脫失落經濟　旅行皮費增

外媒報道，日本於每年春天，工會及管理層都會進行會談，試圖於4月份日本會計年度開始前確定每月工資。而今年日本最大主要僱主，包括豐田汽車、日立和松下控股等公司周三(13日)滿足工會的加薪要求。事件反映日本正式擺脫「失落的幾十年」的經濟困局！

新日鐵的加薪幅度更超出工會要求，將月薪提高至創紀錄的35,000日圓，增幅14%。該鋼鐵廠去年12月同意以2萬億日圓購入美國同業美國鋼鐵公司。

而豐田並未透露加薪細節，惟稱完全滿足工會要求。據悉，豐田汽車工人工會要求支付相當於7.6個月薪金的創紀錄獎金，理由是該企本會計年度盈利預測為歷史最高的4.5萬億日圓。另工會亦對每個工種提出具體要求，每月薪金最高增28,440日圓。

另外，日立及東芝表示，加薪幅度是自1998年採用現行談判方式以來最大一次。

據製造業工會聯盟日本金屬工人工會理事會(JCM)數據，87.5%成員組織完全滿足或超越工會要求。因為過去30年的低通脹或通縮，許多日企以往只提供基於年資的加薪，與員工在公司工作的年限掛鈎。

當前工資升幅強勁許多，因為管理層還提供所謂的基本工資上漲，無論資歷如何，工資都會升。推動加薪是因為嚴重的勞動力短缺，和持續的通脹；日圓疲軟提升出口導向公司的利潤，亦令主要僱主承諾大幅加薪。